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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил результативность саммита по Украине в Швейцарии

Источник:
РИА Новости
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Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное (мнение. — Прим. ред.), но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

По его словам, многие страны, участвовавшие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждении без присутствия России. Москва, в свою очередь, будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов, добавил Песков.

«Это позиция нашего президента, он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений», — отметил представитель.

Подход российской стороны по украинскому вопросу прозрачен и последователен, его хорошо знают и в Киеве, заключил Песков.


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