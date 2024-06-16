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Регулярный секс оказался защитником женщин от стресса

Источник:
«Газета.ру»
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Секс может защитить женщин от негативного влияния стресса на здоровье, к такому выводу пришли ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

В исследовании приняли участие 183 женщины в возрасте от 20 до 50 лет. Все они были мамами детей с расстройством аутистического спектра, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

У тех, кто сообщил о как минимум одном акте сексуальной активности в течение недели наблюдения, был ниже риск метаболических расстройств. Его оценили по уровням инсулина и гормонов лептина и грелина.

Ученые пришли к выводу, что регулярный секс может защищать женщин от последствий хронического стресса: сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, инсульта и ожирения.

Это может быть связано с положительным влиянием секса на сон или уровень стресса. Также было показано, что любая физическая активность снижает риск метаболических нарушений.

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Жизнь #Здоровье
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