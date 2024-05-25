Россия перестала считать Зеленского легитимным президентом

Россия исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского завершилась, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин, уточнив при этом, что ответить на вопрос о легитимности должны сами украинцы.

Выборы президента Украины должны были пройти в марте 2024 года. Их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения. Зеленский подчеркнул, что считает свой срок еще не оконченным.

Согласно положениям украинской Конституции, во время военного положения запрещены парламентские выборы, при этом запрет на проведение президентских выборов в законе напрямую не отражен.

По Конституции, президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства. Евросоюз и США считают Зеленского легитимным президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.