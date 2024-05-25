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Россия перестала считать Зеленского легитимным президентом

Источник:
РБК
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Россия исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского завершилась, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин, уточнив при этом, что ответить на вопрос о легитимности должны сами украинцы.

Выборы президента Украины должны были пройти в марте 2024 года. Их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения. Зеленский подчеркнул, что считает свой срок еще не оконченным.

Согласно положениям украинской Конституции, во время военного положения запрещены парламентские выборы, при этом запрет на проведение президентских выборов в законе напрямую не отражен.

По Конституции, президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства. Евросоюз и США считают Зеленского легитимным президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

ld_andrey

Ему задают один и тот же вопрос, он даёт один и тот же ответ. Не выдавай желаемое за действительное.

Asd10

Да ни о чём это, расслабься. Зеленский и хозяева его откажутся, и всё продолжит идти по пути предначертаному....

c2h5oh76

для не очень умеющих в мозг, расскажу единожды, акционерное общество с долевым участием государства,...

velam

ЦИПсята даже не удасужились внимательно почитать новость, а уже извергли свою чуш в комментариях.