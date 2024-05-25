Страны G7 назвали условие разблокировки российских активов

Страны G7 изучат способы использования прибыли от заблокированных российских активов для помощи Украине, говорится в проекте заявления глав стран «Большой семерки».

«У нас есть прогресс в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения неожиданных прибылей, получаемых от обездвиженных российских суверенных активов, на благо Украины», — цитирует документ Reuters.

Минфин России оценивал замороженные за рубежом активы в 300 миллиардов долларов. Значительная часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году они принесли около 4,9 миллиарда долларов чистой прибыли.

Евросоюз согласовал использование непредвиденного дохода от замороженных российских активов на поддержку Украины 21 мая. Депозитарии передадут прибыль от этих средств в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины.

Российские власти предупреждали, что любые действия с заблокированными активами в Москве сочтут «воровством». Президент Владимир Путин 23 мая подписал указ, согласно которому суды получили право использовать имущество США для компенсации ущерба от изъятия российских активов.