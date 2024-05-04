Газовые плиты оказались смертельно опасны

Ученые Стенфордского университета нашли взаимосвязь между газовыми плитами и ранней смертью. Они выяснили, что люди, которые используют газовые плиты, регулярно вдыхают вредные вещества, в том числе диоксид азота NO2.

Специалисты установили в помещения испытуемых датчики для измерения концентрации диоксида азота до, во время и после использования газовых плит. Данные вносились в специальную модель для оценки средних показателей по стране.

Оказалось, что использование газовых плит повышает воздействие диоксида азота почти до уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным в воздухе вне помещений.

По данным исследования, вдыхание выделяемых газовыми плитами веществ могло стать причиной 19 тысяч ежегодных смертей среди взрослых — это 40% от числа смертей, связанных с пассивным курением.

Кроме этого, газовые плиты ответственны за 200 тысяч случаев астмы среди детей, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Science Advances. Отмечается, что кроме диоксида азота, при использовании газовых плит также выделялись метан и бензол.

Чем меньше было жилище, тем более высоким был уровень загрязнения, что позволило ученым установить зависимость между подверженностью вредному воздействию выделяемых от газовых плит веществ и социальным положением.