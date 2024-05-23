Минсельхоз России объяснил подорожание мяса

Подорожание отдельных видов мясной продукции в России связано с сезонным ростом спроса, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«С началом теплого сезона, когда традиционно растет спрос на мясо, наблюдается некоторое подорожание отдельных видов этой продукции. Такая динамика характерна для этого периода года», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Минсельхоз отметил, что «производство скота и птицы за четыре месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях выросло на 4%, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса».

Ведомство обратило внимание, что в стране продолжается снижение цен на куриные яйца первой и второй категорий — за прошедшую неделю они потеряли в стоимости 2,8% и 2,7% соответственно.

«Аналогичный тренд сохраняется и в отношении сахара (-0,3%). Сегодня цена на этот продукт в нашей стране одна из самых низких в мире», — добавили в Минсельхозе.

За последние двенадцать месяцев подешевели картофель — на 5,8%, лук репчатый — на 23,9%, крупа гречневая — на 15,2%, масло подсолнечное — на 0,3%, вермишель — на 1,7%, уточнили в ведомстве.