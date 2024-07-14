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Эксперт объяснил, что мешает снижению цен на продукты

Источник:
РИА Новости
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Сразу несколько мощных факторов, включая высокую ключевую ставку, мешают снижению цен на продукты в России, рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Я считаю, что с осени есть шанс наблюдать тренд на некоторое снижение уровня продовольственной инфляции в формате год к году из-за эффекта довольно высокой базы второго полугодия прошлого года. При этом, по моему мнению, быстрого замедления до желаемых результатов (4-5%) ждать не стоит», — рассказал Тренин РИА Новости

Это, по его словам, обусловлено такими факторами, как длительный период высокой ключевой ставки, подорожание логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также ростом заработной платы. Тренин уточнил, что за январь-апрель реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,5%.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен.

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Экономика #Продукты
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