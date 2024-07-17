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России предрекли проблемы с урожаем овощей из‑за жары

Источник:
«Известия»
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Аномальная жара на юге России может сократить урожай овощей 2024 года, предупредили сельхозпроизводители.

Речь в первую очередь идет о помидорах — возобновления их урожайности аграрии ждут только через три месяца. На сегодняшний день растения перестали плодоносить в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Крыму и новых регионах, пишут «Известия» со ссылкой на аграриев.

«Сейчас мы отгружаем то, что успело завязаться до наступления жары, которая началась с начала июня. Помидоры перестали опыляться месяц назад, когда возросла температура», — рассказала сельхозпроизводитель из Ростовской области, руководитель проекта «ОБатат» Анастасия Вейшторт.

В южных регионах России цена на помидоры выросла с 50-70 рублей за килограмм в прошлом году до 80-100 рублей — в этом.

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