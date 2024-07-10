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Сезонные ягоды подорожали в России

Источник:
«Известия»
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Сезонные ягоды в текущем году подорожали в России в среднем на 8–16%, наибольший рост стоимости показала малина.

Самая высокая цена на малину наблюдается в Свердловской области, где 1 килограмм свежей ягоды стоит около 5,5 тысячи рублей. В крупных городах, таких как Москва и Сочи, 1 килограмм малины обойдется в сумму от 2 до 3 тысяч рублей, подсчитали «Известия».

В Дагестане цены ниже — 953 рубля за 1 килограмм. В Санкт-Петербурге 1 килограмм малины можно купить за 600 рублей, а в Крыму — 959 рублей.

Эксперт компании «Гродан» Ярослав Абрамов предположил, что главная причина подорожания ягод — неблагоприятные погодные условия, которые привели к сокращению урожая.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь

Uynachalnica

Такая неожиданность, все время снижали, а тут вдруг подняли!