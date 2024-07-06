Красная икра в России рекордно подорожала. Так, килограмм икры чавычи свежего посола сейчас обойдется в 9-10 тысяч рублей.

Икра самой массовой среди лососевых видов рыбы — горбуши — выросла до 7,5 тысячи рублей за килограмм. При этом пока основные объемы продаж приходятся на прошлогоднюю красную икру, пишет «Интерфакс».

Эксперты отмечают, что таких цен на красную икру еще не было. Руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев подчеркнул, что объективных причин для такого подорожания красной икры в стране нет.

В 2023 году вылов лососей составил 609 тысяч тонн, что стало вторым по величине показателем за историю, напомнил он.