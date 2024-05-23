Блинкен отверг идею признания России страной‑спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия не является спонсором терроризма и поэтому ее нельзя включить в соответствующий список.

«Агрессия — это не терроризм, это две разные вещи», — приводит ТАСС слова Блинкене, сказанные им на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты Конгресса. С призывом включить Россию в список стран-спонсоров терроризма, в частности, выступала Украина.

Он отметил, что признания России странной-спонсором «чрезвычайно трудно было бы обратить вспять, если мы когда-нибудь дойдем до мирных переговоров».

«Так что имеется ряд практических причин, из-за которых мы не считаем это лучшим способом действий», — подчеркнул Блинкен. «И мы не хотим сталкиваться с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка, которые в действительности могут осложнить процесс достижения того, чего мы пытаемся достичь», — заключил он.

В упомянутый список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». В этом перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.