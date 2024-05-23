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Блинкен отверг идею признания России страной‑спонсором терроризма

Источник:
ТАСС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия не является спонсором терроризма и поэтому ее нельзя включить в соответствующий список.

«Агрессия — это не терроризм, это две разные вещи», — приводит ТАСС слова Блинкене, сказанные им на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты Конгресса. С призывом включить Россию в список стран-спонсоров терроризма, в частности, выступала Украина.

Он отметил, что признания России странной-спонсором «чрезвычайно трудно было бы обратить вспять, если мы когда-нибудь дойдем до мирных переговоров».

«Так что имеется ряд практических причин, из-за которых мы не считаем это лучшим способом действий», — подчеркнул Блинкен. «И мы не хотим сталкиваться с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка, которые в действительности могут осложнить процесс достижения того, чего мы пытаемся достичь», — заключил он.

В упомянутый список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». В этом перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

Зачем эти цивилизованные страны покупают это токсичное агрессивное зерно, кто объяснит ?