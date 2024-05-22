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Грозящий всплеском штамм коронавируса FLiRT выявили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Новый вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, но большой опасности он не представляет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев), приводит РИА Новости данные Роспотребнадзора.

Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности. Доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, отметило ведомство.

Симптоматика вариантов FLiRT схожа с омикроновскими — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Газета Financial Times (FT) 19 мая писала, что новые варианты COVID-19, в числе которых штаммы из группы FLiRT, могут увеличить рост заболеваемости в западных странах летом 2024 года. ВОЗ также сообщила, что варианты FLiRT выявлены в 14 странах Европы, а также в Израиле.

Иммунолог Николай Крючков в комментарии «Ленте.ру»допустил, что будут всплески. Сначала их стоит ожидать в США и в Европе, а затем, «с небольшим временным лагом, рост заболеваемости придет и в Россию». Но разницы в патогенности и летальности у нового штамма нет — эти показатели остаются неизменны с 2021 года.

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mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))