Новый вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, но большой опасности он не представляет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев), приводит РИА Новости данные Роспотребнадзора.

Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности. Доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, отметило ведомство.

Симптоматика вариантов FLiRT схожа с омикроновскими — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Газета Financial Times (FT) 19 мая писала, что новые варианты COVID-19, в числе которых штаммы из группы FLiRT, могут увеличить рост заболеваемости в западных странах летом 2024 года. ВОЗ также сообщила, что варианты FLiRT выявлены в 14 странах Европы, а также в Израиле.

Иммунолог Николай Крючков в комментарии «Ленте.ру»допустил, что будут всплески. Сначала их стоит ожидать в США и в Европе, а затем, «с небольшим временным лагом, рост заболеваемости придет и в Россию». Но разницы в патогенности и летальности у нового штамма нет — эти показатели остаются неизменны с 2021 года.