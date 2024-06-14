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Врач объяснила тягу комаров к некоторым людям

Источник:
Sibnet.ru
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Обладатели первой группы крови — лакомство для комаров, насекомых может привлекать и особый запах пота, связанный с некоторыми заболеваниями или тем, что человек употреблял алкоголь, сообщила дерматолог, врач лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Врач рассказала о нескольких научных открытиях, в которых исследовали предпочтения комаров.

«Комары реагируют на специфический секрет — вещество, которое из-за определенной генетической особенности у некоторых людей попадает в слюну и пот. Оно для них как аромат ванили для любителей сладкого. Такая генетическая мутация может возникнуть у любого человека, но у обладателей первой группы крови она встречается особенно часто», — объяснила Филева.

В другом исследовании обнаружили, что для комаров предпочтительнее определенная микробиота — сообщества бактерий и других микроорганизмов, которые обитают и на коже.

#Дача
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Эти кровососущие реагируют на запах аммиака, ацетона и кетонов — веществ, которые особенно активно выделяются у людей с сахарным диабетом. Самки способны обнаружить поблизости и человека, который слишком активно выделяет углекислый газ.

«В целом, человек, который на природе занимается физической нагрузкой, сильно потеет и часто дышит, для комаров — как приглашение “к столу”», — отметила врач.

Еще один эксперимент показал, что насекомые чаще кусают людей, в крови которых есть алкоголь. Почему так происходит, пока неясно.

Ученые проверяли и утверждение, что комары реже кусают людей в светлой одежде. Тесты продемонстрировали, что на темно-зеленые и черные москитные сетки садится больше комаров, чем на белые.

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Топ комментариев

GammiPluh

А что с ней? Все так же работает)

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо

GammiPluh

мы примем Мексику в ОДКБ если она победит США... и вот в такое же поверили украинцы когда им сказали...

Asd10

Заметь, что вышеотписавшийся "пацифист" прямо призывает жахнуть. Видать ему мозги начисто вымыло. Бяда!