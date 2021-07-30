Средства от комаров, которые плохо работают

Выбор средств для защиты от комаров и прочих насекомых не ограничивается синтетическими репеллентами-спреями. Потребителям предлагают натуральные спреи, свечи для помещения, браслеты, электронные устройства. Но спасут ли они от кровососов?

Перечень средств, которые малоэффективны, составило некоммерческая потребительской организации США Consumer Reports.

Ультразвуковые устройства

Ультразвуковые отпугиватели якобы издают ультразвук, который человеческое ухо не слышит, но его частота подходит, чтобы отогнать кровососов.

Однако исследователи Университета штата Огайо выявили, что включенные ультразвуковые репелленты работают с таким же «эффектом», как и выключенные.

Прокуратура Нью-Йорка в 2016 году даже запретила деятельность двух производителей ультразвуковых репеллентов марок STAR и iGear iGuard 2.0, поскольку они не только не отпугивали, но даже привлекали комаров.

Браслеты

Несколько исследований показали, что эффективность защищающих от насекомых браслетов, пропитанных разными действующими веществами, стремится к нулю.

Проблема заключается не в составе браслета, а в том, что для защиты всего тела его недостаточно, отметил профессор биологии Госуниверситета Нью-Мексико Иммо Хансен. Например, эксперимент индийских ученых продемонстрировал, что полную защиту от комаров на протяжении пяти часов дал «набор» из сильно пропитанных ДЭТА браслетов для обеих ног и рук, а также тканевых накладок на плечи и грудь.

В состав «химических» репеллентов входят ДЭТА (диэтилтолуамид), ИР3535 (этилбутилацетиламинопропионат), ДМФ (или диметилфталат), бензиловый спирт, бензоаты, феноксиэтанол.

Репелленты на основе эфирных масел

Природными репеллентами выступают масла гвоздики, лемонграсса или розмарина. Они защищают от кровососущих насекомых, но очень недолгое время.

Исследование Роскачества показало, что натуральное средство Siberina действовало только в течение 48 минут, а Natura botanica — всего полчаса.

Consumer Reports рекомендует выбирать средство с 30% содержанием масла лимонного эвкалипта.

Свечи с цитронеллой

Доказательств, что свечи с цитронеллой, тропическим растением с пряным лимонным ароматом отпугнут комаров, мало, но они способны наполнить дом приятным ароматом.

В исследовании биологов Университета Гвельфа (Канада) цитронелловые свечи показали некоторую эффективность, хотя и не обеспечили полную защиту. Восемь добровольцев разделились на четыре группы по два человека и вышли в поле: у первой группы была свеча с цитронеллой, у второй цитронелловое благовоние. Третья вышла с самой обычной свечой, четвертая не имела никаких средств защиты.

Обладатели цитронелловой свечи получили в среднем по шесть укусов, благовония — по восемь, обычной свечи — тоже по восемь, и примерно по десять укусов насчитали у последней группы.

Как выбрать эффективное средство от комаров

Роскачество при покупке советует смотреть на. Чем ближе к концу срок годности, тем менее эффективным может быть средство.

Также важно обращать внимание на категорию (высшая, первая, вторая и третья). Чем больше время защиты, тем выше категория.

Концентрация действующего вещества. В маркировке нужно искать, сколько ДЭТА в составе. Средства с меньшей концентрацией (менее 30%) стоит выбирать, если чувствительная, склонная к раздражению кожа, а также для детей. Такие средства могут быть эффективны, но наносить их нужно наносить чаще (обычно срок действия указывается в маркировке).



На средстве должно быть написано «репеллент» или «репеллентное средство». Это значит, что производитель прошел государственную регистрацию и имеет сертификат соответствия Единым санитарным требованиям. В противном случае это, скорее всего, парфюмерно-косметический продукт, к которому выдвигаются совсем иные требования.