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Психиатр перечислил симптомы раздвоения личности

Источник:
РИАМО
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Диссоциативное расстройство личности (раздвоением личности) встречается у 1-5% населения, рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» Анастасия Бойко.

Это заболевание с шизофренией и пограничным расстройством личности. При диссоциативном расстройстве у человека есть несколько независимых друг от друга идентичностей, пояснила врач «Известиям».

«Словосочетание "раздвоение личности" не совсем корректно, ведь в человеке могут "жить" и две, и пять, и десять разных личностей. У всех них свое поведение, свои воспоминания, может быть даже свой язык и любимые выражения», — сказала врач .

При переходе от одной личности к другой могут отмечаться закатывание глаз, частое моргание, смена позы, поведение человека в целом может напоминать вхождение в транс, отметила врач.

Заболевание встречается редко, чаще у женщин. Его сложно диагностировать из-за. «По некоторым данным, на постановку диагноза может требоваться от пяти до 12,5 лет, пока пациент не попадет к опытному психиатру», — уточнила врач.

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Топ комментариев

Asd10

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GammiPluh

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GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

Uynachalnica пакуй вещи дружище, пора на Украину!