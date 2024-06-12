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Удушение во время секса оказалось крайне опасным для здоровья

Источник:
Daily Mail
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Удушение партнерш во время полового акта может иметь разрушительные последствия для их мозга, говорится в исследовании британских физиологов.

Более половины молодых людей в Британии (48%) практикуют удушение своих партнерш во время секса, и при этом они даже не догадываются, насколько это опасно, приводит Daily Mail результаты исследования.

Ученые изучили состояние здоровья женщин, практиковавших подобные сексуальные игры хотя бы раз в течение 30 дней до исследования. Врачи обнаружили у них структурные изменения в областях мозга, связанных с памятью и мышлением, обработкой информации от органов чувств, эмоциями, распознаванием лиц, речью и принятием решений.

Ограничение кровообращения мозга при удушении может привести к потере нервных клеток или ухудшению их работы, объяснили ученые. Это возможно даже при удушении в течение 10 секунд.

Дефицит кислорода заставляет клетки переключаться на «аварийные» источники топлива. При этом образуется молочная кислота. С кровотоком она попадает в сердце, почки и печень, повреждая их, предупредили врачи.

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