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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США предрекли исчезновение Украины через год

Источник:
Sibnet.ru
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США пообещали Киеву поддержку на следующие десять лет, однако Украина может прекратить существование в нынешнем виде уже через год, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я гарантирую, что через десять лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год», — заявил он в интервью YouТube-каналу Deep Dive.

Десятилетние соглашение направлено на то, чтобы обязать будущие администрации США поддерживать Украину, даже если бывший президент Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах.

Документ станет основой для долгосрочных усилий Соединенных Штатов по оказанию помощи в развитии вооруженных сил Украины. При этом Пакт не обязывает Вашингтон предоставлять войска официальному Киеву для защиты.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

mosquito__2010

США - бесконечный источник лапши для инфантилов ) Украина - бесконечный источник инфантилов хавающих...

GammiPluh

мы примем Мексику в ОДКБ если она победит США... и вот в такое же поверили украинцы когда им сказали...