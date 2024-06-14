США пообещали Киеву поддержку на следующие десять лет, однако Украина может прекратить существование в нынешнем виде уже через год, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я гарантирую, что через десять лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год», — заявил он в интервью YouТube-каналу Deep Dive.

Десятилетние соглашение направлено на то, чтобы обязать будущие администрации США поддерживать Украину, даже если бывший президент Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах.

Документ станет основой для долгосрочных усилий Соединенных Штатов по оказанию помощи в развитии вооруженных сил Украины. При этом Пакт не обязывает Вашингтон предоставлять войска официальному Киеву для защиты.