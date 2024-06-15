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Пожирающая мозг амеба появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Андрей Поздняков спрогнозировал появление в российских водоемах неглерии Фоулера — эта амеба при инфицировании поражает головной мозг человека, буквально «поедая» его.

«С учетом глобального потепления и потепления температуры воды, риск появления неглерии Фоулера в России существует», — сказал Поздняков в интервью «Российской газете», уточнив при этом, что пока случаев заболевания в стране не регистрировали.

Неглерии Фоулера — простейшие одноклеточные организмы, которые обитают в естественных и искусственных пресных водоемах, а также во влажных почвах при температуре плюс 25-30 градусов Цельсия. При благоприятных условиях они быстро размножаются.

Инфицирование человека происходит обычно во время купания. Паразит попадает с водой в нос, а затем через эпителий и обонятельный нерв в головной мозг, где начинает распространяться по всем отделам. При проглатывании заразиться нельзя — амеба погибает в желудке.

Переваривая ткани мозга, амеба вызывает менингоэнцефалит. Первые признаки — головная боль, головокружение, рвота, они появляются примерно через два-шесть дней после заражения. Через неделю-две наступает смерть, летальность составляет около 98%.

Большинство случаев инфицирования неглерией Фоулера фиксируются в США. Однако вспышки заболевания также регистрировались в Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Пакистане, Индии, Мексике, Чехии. Так, в Чехии сразу 16 человек заразились, посещая открытый бассейн.

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