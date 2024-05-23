России необходимо разработать вакцину против нового варианта коронавируса FLiRT, считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Я считаю, что нужно нам готовить вакцину против FLiRT. Это нужно для науки, для нашей практики. А вот нужно ли будет нарабатывать промышленный объем [данного препарата] и вакцинировать, это покажет время <...>. Но нужно быть готовым, иметь заготовку и ее зарегистрировать», — сказал ТАСС Онищенко.

По его словам, специалисты из США в настоящий момент решают, необходимо ли создавать собственную вакцину от нового варианта инфекции.

Он подчеркнул, что порядка 26% американцев были вакцинированы от предыдущих штаммов вируса, вследствие чего новый вариант их вытеснил и стал доминирующим.