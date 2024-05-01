Ученые выяснили, как здоровый образ жизни влияет на секс

Ведущие здоровый образ жизни люди чаще говорят об удовольствии от секса, выяснили финские ученые из Университета Турку.

Любители спорта, полезного питания и отказа от спиртного и табака набрали набрали гораздо больше баллов в рейтинге сексуального удовлетворения по сравнению с теми, кто избегал ЗОЖ, приводит «Газета.ру» результате исследование ученых.

При изучении роли отдельных аспектов здорового образа жизни выяснилось, что хорошие впечатления от секса значительно связаны с тем, насколько умеренно человек употребляет спиртное.

Ученые надеются, что перспектива улучшения сексуальной жизни мотивирует больше людей завести полезные привычки и отказаться от пагубных увлечений.