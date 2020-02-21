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Как распознать коронавирус: первые симптомы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Новый коронавирус унес жизни более 2 тысяч человек. Но заболевание поддается лечению, если вовремя его диагностировать. Каковы симптомы коронавируса, как болезнь из Китая передается и лечится?

Вспышка коронавируса (COVID-2019) произошла в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, им заражены более 75 тысяч человек, умерли более 2 тысяч, выздоровели около 18 тысяч. Случаи заражения зафиксированы по всему миру, в том числе двое китацев переболели в России. На днях выявили вирус у трех россиян на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Вирус коварен, потому что его симптомы могут проявиться через две недели. За это время инфицированный заразит большое количество людей. Тот же грипп показывает «характер» уже на второй-третий день.

«Особенность в том, что он когда-то циркулировал среди животных, и теперь этот вирус мутировал и передается от человека к человеку. Мы имели заболеваемость аналогичную в 2009 году (вирус H1N1), тоже тогда для нас был новый вирус гриппа», — говорила журналистам главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Первые симптомы коронавируса

Признаки коронавируса описал Роспотребнадзор. Это

  • чувство усталости,
  • затруднённое дыхание
  • высокая температура
  • кашель или боль в горле.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Симптомы коронавируса похожи на обычную простуду или грипп, поэтому подозрение именно на новую «заразу» может возникнуть, если человек недавно посещал Китай и прилегающие регионы или общался с кем-то, кто был в зоне риска.

#Здоровье
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Если человек определил у себя такие симптомы, надо остаться дома и вызвать врача. Медику обязательно надо сообщить о возможности заражения. При необходимости больного изолируют на карантин в больнице. Там люди проводят около двух недель или до получения отрицательных результатов анализа.

Точно диагностировать коронавирус можно только с помощью тест-систем, созданных новосибирским центром вирусологии «Вектор». Для анализа берут не кровь, а отобранный ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить уже через два-четыре часа.

Правда, ошибки случаются. Мэр Москвы Сергей Собянин описал случай, когда анализ китаянки показал положительный результат, ее отправили в инфекционную больницу.

Ее соседке сказали оставаться дома. Но камеры видеонаблюдения показали, что девушка выходила во двор погулять и встречалась со знакомым. У него тоже взяли анализы. Властям пришлось установить всех, кто мог получить вирус, а это более 600 человек. Но всех тестировать не пришлось: повторный анализ не выявил у китаянки болезни.

Можно ли вылечить новый коронавирус?

Лечение коронавируса, как и симптомы, совпадает с ОРВИ и гриппом. В первую очередь это обильное питье. Специального противовирусного препарата нет. Вакцину от коронавируса разрабатывают в России и других странах. Глава «Вектора» Ринат Максютов ранее сообщил, что первые российские испытания вакцины должны пройти в июне.

Самое опасное в новой болезни — осложнения, чаще всего это вирусная пневмония, отличающаяся от бактериальной клиникой, в этом и состоит опасность. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% инфицированных коронавирусом имеют легкие симптомы и выздоравливают, у 14% тяжелые осложнения, 5% находятся в критическом состоянии, 2% погибают.

«Это очень быстрое развитие осложнений, быстрое вовлечение в процесс нижних дыхательный путей и легких с молниеносным развитием пневмонии, которое быстро поражает одно или оба легких. Самая главная задача — быстро поставить диагноз, распознать и начать лечить, потому что порой все меры лечения не приносят результатов, если упущено время», — объяснила Позднякова.

Профилактика коронавируса

Роспотребнадзор рекомендует для защиты от болезни поддерживать чистоту рук и поверхностей. Надо мыть руки, протирать столы, ручки дверей и так далее. Одна из мер профилактики — ношение масок при посещении массовых мероприятий. В случае взаимодействия с вирусом капельки попадают на маску, а не на кожу. Но действует такой барьер не очень долго. Маску надо часто менять, каждые полчаса. 

«Обязательны проветривания помещения несколько раз в день, промывание носовых ходов. Можно слабым солевым раствором. Это механическая защита», — сказала инфекционист.

По ее словам, очень важен полноценный сон. Взрослые должны спать 7-8 часов, дети 9-10 часов.

«Полноценная пища, чтобы в ней было много овощей и фруктов, особенно в зимнее время. И не надо думать, что это должны быть дорогие овощи и фрукты. Тот же самый укроп-лук и прочая зелень очень даже помогают. А второе — физическая активность. Когда вы напрягаетесь, вы интенсивно дышите, у вас промываются все носовые ходы, происходит откашливание», — дал советы по профилактике завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

_ASUS__

средневековье прости господи ... или хуже ... мы говорит гиперлупы будем строить ... на воротник токошто

DYNAMO7294

Почему бы допустим! Нашим олигархам платить не 13% НДФЛ, а 40% например!?

лачинов

Низзя. Они найдут способ компенсировать. Всю казну растащат.