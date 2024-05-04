Отдаляющее наступление старости вещество нашли в кофе

Швейцарские ученые нашли в кофе алкалоид тригонеллин — это предшественник сложного соединения на основе никотиновой кислоты NAD+, которое помогает в борьбе с возрастным увяданием мышц.

Эксперименты на животных и клетках человека показали, что добавление тригонеллина в пищу помогает сохранить мышечную силу и отсрочить старение, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Так, тригонеллин повышает уровень NAD+ у нематод, мышей, а также клеточном биоматериале здоровых людей и людей с саркопенией — возрастным увяданием мышц. Высокий уровень соединения положительно коррелирует с мышечной силой.

В частности, у нематод тригонеллин улучшает митохондриальное дыхание и биогенез, уменьшает возрастное истощение мышц и увеличивает продолжительность жизни и подвижность. Добавка в пищу тригонеллина у мышей повышает мышечную силу и предотвращает наступление слабости.

Ученые уверены, именно тригонеллин способствовал восстановлению энергетики митохондрий и повышению уровня NAD+. При этом само соединение частично напоминает витамин В3. По их мнению, регулярное употребление кофе обеспечит соответствующий терапевтический эффект.