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Бурятский кровоостанавливающий жгут поступил в продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Кровоостанавливающий жгут «ЖУК»
Фото: © АО «КРЭТ»

Кровоостанавливающий жгут «ЖУК» для спасения раненых в боевых ситуациях поступил в продажу, в том числе он доступен на популярных маркетплейсах, сообщила пресс-служба концерна «Радиоэлектронные технологии».

Жгут делает Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение. В новой модификации изделия заменен материал, из которого изготавливался специальный утягивающий рычаг, облегчающий нанесение жгута. В результате повысилась надежность и прочность турникета.

Кровоостанавливающий жгут «ЖУК» создан полностью из отечественных материалов и по качеству не уступает зарубежным аналогам. Компактный размер изделия (38х930 миллиметров) позволяет хранить жгут в тактической аптечке, подсумке, разгрузке или просто в кармане. Вес изделия составляет всего 100 граммов.

Жгут можно легко наложить одной рукой, что позволяет применять его в случаях самопомощи. При этом он эффективно останавливает кровотечение даже при наложении поверх зимней одежды.

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Наука #Наука #Бурятия
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