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Китайские ученые нашли способ добиться бессмертия мозга

Источник:
Cell Reports Methods
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Группа китайских исследователей совершила прорыв в крионике, разработав метод замораживания и оттаивания тканей головного мозга без повреждения.

Ранее считалось, что процесс замораживания и оттаивания всегда приводит к повреждению и разрушению ткани мозга. Чтобы избежать этого, ученые использовали обработку мозговых тканей специальным набором химических соединений.

Метод предусматривает использование смеси MEDY, состоящей из этиленгликоля, метилцеллюлозы, диметилсульфоксида и Y27632 — ингибитора Rho-киназы, говорится в исследовании, опубликованном журналом Cell Reports Methods.

Выяснилось, что MEDY защищает органоиды головного мозга от программируемой клеточной гибели и способствует экспрессии генов, участвующих в развитии нейронов и синаптических функциях.

Обработанные составом ткани, которые затем подверглись заморозке жидким азотом и последующей разморозке, практически ничем не отличались от обычных даже после 18 месяцев хранения. Они функционировали и возобновили рост.

Обнаруженный метод в перспективе открывает возможность сохранять человеческий мозг функционирующим на очень продолжительное время. Фактически, речь может идти о важном шаге к достижению частичного бессмертия.

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