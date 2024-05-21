Мигрирующие птицы начали облетать Украину

Мигрирующие птицы, чей маршрут проходит через территорию Украины, изменили траекторию полетов. К такому выводу пришли ученые, проследившие за ними с помощью GPS-трекеров.

В частности, большие подорлики весной 2022 года стали пролетать в среднем дополнительные 85 километров, а их путь длился на 55 часов дольше, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Current Biology.

Если раньше 90% птиц на протяжении несколько лет регулярно «останавливались» на Украине, то в 2022 году этот показатель упал до 32%, а некоторые особи и вовсе стали облетать территорию страны стороной.

Большой подорлик — хищная птица семейства ястребиных, внесена в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.