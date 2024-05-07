НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минздрав предупредил о тяжелых побочках ибупрофена

Источник:
Sibnet.ru
469 0

Ибупрофен, одно из самых популярных жаропонижающих и противовоспалительных средств, может провоцировать развитие тяжелых кожных реакций, сообщил Минздрав России.

Министерство опубликовало письмо, в котором рекомендовало производителям внести изменения в инструкции по применению, указав на новые риски.

Препарат наружного применения может вызвать развитие мультиформной эритемы, эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза, DRESS-синдрома и острого генерализованного экзантематозного пустулеза.

Ибупрофен в таблетках (для системного применения) способен привести к аналогичным тяжелым кожным реакциям, а также синдрому Коуниса (вариант острого коронарного синдрома).

Ибупрофен — нестероидные противовоспалительные средство. Его применяют при болях различного происхождения, для снижения температуры, при воспалительных заболеваниях суставов и позвоночника. Выпускается в виде таблеток, порошка, капсул, ректальных суппозиторий и других.

Еще по теме
Газовые плиты оказались смертельно опасны
Отдаляющее наступление старости вещество нашли в кофе
Ученые выяснили, как здоровый образ жизни влияет на секс
Сомнологи посоветовали два продукта для быстрого засыпания
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин вступил в должность президента России
Правительство России ушло в отставку
ЦАХАЛ начал «точечную операцию» на юге сектора Газа
Минздрав предупредил о тяжелых побочках ибупрофена
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Макрон назвал условия отправки французских войск на Украину
23
Ивлеева все-таки побывала в Донбассе
21
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
16
МВД объявило в розыск Зеленского
16
Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия