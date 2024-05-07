Минздрав предупредил о тяжелых побочках ибупрофена

Ибупрофен, одно из самых популярных жаропонижающих и противовоспалительных средств, может провоцировать развитие тяжелых кожных реакций, сообщил Минздрав России.

Министерство опубликовало письмо, в котором рекомендовало производителям внести изменения в инструкции по применению, указав на новые риски.

Препарат наружного применения может вызвать развитие мультиформной эритемы, эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза, DRESS-синдрома и острого генерализованного экзантематозного пустулеза.

Ибупрофен в таблетках (для системного применения) способен привести к аналогичным тяжелым кожным реакциям, а также синдрому Коуниса (вариант острого коронарного синдрома).

Ибупрофен — нестероидные противовоспалительные средство. Его применяют при болях различного происхождения, для снижения температуры, при воспалительных заболеваниях суставов и позвоночника. Выпускается в виде таблеток, порошка, капсул, ректальных суппозиторий и других.