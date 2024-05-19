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Сверхвысокие нагрузки оказались фактором продления жизни

Источник:
Naked Science
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Экстремально высокие физические нагрузки на организм могут действовать на него оздоравливающим образом и продлевать жизнь, к такому выводу пришли ученые из Университета Альберты (Канада) и Института медицинских исследований Сент-Винсента (Австралия).

Регулярные занятия спортом — основа здорового старения. Но принято считать, что чрезмерные физические нагрузки вредят организму. Во время продолжительных физических упражнений на выносливость (бег, велосипед и т.д.) в организме высвобождается определенное количество белков, которые, как предполагают, несут вред для сердца.

Ученые провели эксперимент. Они изучили данные о продолжительности жизни 200 человек, родившихся между 1928 и 1955 годами, которые были способны пробежать одну милю (1,6 километра) менее чем за минуту — это очень высокий результат, требующий огромного напряжения сил, приводит Naked Science отчет группы исследователей.

60 из 200 бегунов умерли к декабрю 2023 года. Средняя продолжительность их жизни составила 73 года. Тот же показатель у оставшихся в живых оказался в среднем 77 лет. Спортсмены, пробежавшие 1,6 километра за четыре минуты в 1950-х годах, прожили более чем на девять лет дольше их ровесников

Те, кто достиг подобного результата в 1960 и 1970-х годах, прожили на 5,5 и три года дольше соответственно. Уменьшение разрыва ученые связали с повышением уровня здоровья населения в целом — люди в целом просто стали дольше жить.

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