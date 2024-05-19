Врач посоветовала ходьбу босиком для укрепления иммунитета

Ходьба по щебню, песку и траве обладает оздоровительным эффектом и укрепляет иммунитет, рассказал врач, пчеловод, писатель Иван Андреев.

Стопа человека связана практически со всеми органами тела. Воздействуя на нее, можно решить многие проблемы со здоровьем, пояснил Андреев в интервью «Правде.ру».

«Если мы хотим простимулировать организм, ходим босиком по щебню, по скошенной траве, чтобы она стимулировала, как коврик, аппликатор Кузнецова или, скажем, коврик Ляпко. Если мы хотим успокоить, то ходим по мягкой некошеной траве, ходим по теплому песку, чтобы снять напряжение. Если хотим простимулировать и усилить все зоны воздействия, ходим по росистой траве, по росе», — отметил врач.

По его словам, особенно полезно ходить босиком полезно детям и людям «серебряного» возраста. Для детей это будет профилактикой плоскостопия, а для пожилых — физиопроцедурой.