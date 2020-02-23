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Полиция Италии не нашла следов допинга у биатлонистов России

Источник:
ТАСС
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Фото: Guillaume Vachey / CC0

Итальянские карабинеры в ходе обыска у российских биатлонистов не выявили улик, свидетельствующих о применении допинга, говорится в заявлении посольства РФ в Италии.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования», — приводит ТАСС заявление диппредставительства.

Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. «Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику», — сказано в сообщении посольства.

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В субботу утром итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России в Антерсельве после обращения Международного союза биатлонистов.

Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой участник российской эстафетной четверки Евгений Гараничев. Следственные действия производились по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге.

Как пояснили дипломаты, в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов (IBU) поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга, что уголовно преследуется в Италии.

Тема: Россия в допинговом скандале
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