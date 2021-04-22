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Музыка Чайковского заменит гимн России на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Международный олимпийский комитет утвердил концерт Петра Чайковского для музыкального сопровождения мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

На соревнованиях вместо российского гимна будет играть фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1, сообщается на сайте Олимпийского комитета России. Отмечается, что процесс согласования с Международным олимпийским комитетом был непростым.

В феврале концерт Чайковского уже звучал на награждении россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту, однако на тот момент еще было неясно, разрешат ли подобную замену на Играх в Токио и Пекине.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд подтвердил правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства пакета жестких санкций. В соответствии с ними российские спортсмены до 16 декабря 2022 года должны выступать без флага и гимна.

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Спорт #Летние виды #Зимние виды
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