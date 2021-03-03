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Российскую фигуристку дисквалифицировали на десять лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/m_a_r_i_y_/

Фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на десять лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Спортсменку ранее уличили в использовании запрещенного препарата фуросемида и подделке справки.

Решение об отстранении принял Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», отмечается в сообщении.

Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации — 5 апреля 2030 года. При этом 20-летняя фигуристка в прошлом году объявила о завершении спортивной карьеры.

Сотскова — бронзовый призер чемпионата России-2017 и серебряный — российского чемпионата 2018, победительница Финала юниорского Гран-при в 2014. Она также заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров и на юношеских Олимпийских играх 2016.

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