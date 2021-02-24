Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы

Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы в помещении 2021 года, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта. Но Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17-18 марта.

«Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — говорится в сообщении.