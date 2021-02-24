НАВЕРХ

Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы

Источник:
Sibnet.ru
334 2
Фото: © pixabay.com

Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы в помещении 2021 года, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта. Но Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17-18 марта.

«Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Тема: Россия в допинговом скандале
Россия смирилась с антидопинговыми санкциями
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Российских гандболистов лишили гимна и флага
Российский спортсмен отправил World Athletics нецензурный стих
смотреть все
Спорт #Летние виды #Вокруг спорта
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Подробности
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Фанаты поспорили о фото хоккеистки в прозрачном платье
01.02.2021 18:09
Девушка дня
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Обсуждение (2)
Актуальные темы
Дорожные войны
44
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
113
Человек и еда
55
О любви и нравах
84
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Dr. LivSee

Из-за этих Навальных ( которые осто...ли до изжоги) клаву заблевал.Чо тут обсуждать???Дурачок - сидит,...

max5

а потому что если нанесешь вред кому-то, тебя еще в этом и обвинят и ...что этот кто то пытается убить...

CaRdan

Судя по коментариям выше и вашему, то они ковыряются в вашей жопе пальцем, что вы так рьяно реагируете...

strekal0808

Пришёл,увидел,предотвратил...И поехал с сухариками под мышкой на долгие года.Тут и педофилов пытались...
Sibnet.Ru