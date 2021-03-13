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России запретили использование «Катюши» вместо гимна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх 2020 года в Токио, соответствующее ходатайство Олимпийского комитета России отклонено.

«Комиссия арбитражного суда посчитала, что санкции распространяются на каждую песню, имеющую ссылки на Россию, пишет Insidethegames. Таким образом, «Катюша» также попала под запрет.

Несмотря на предварительный запрет, окончательное решение должен будет принимать Международный олимпийский комитет. Не исключено, что в качестве музыкального сопровождения для российской команды будет играть гимн МОК.

Согласно санкциям, наложенным на российский спорт из-за допингового скандала, национальной сборной запрещается исполнять на официальных спортивных мероприятиях официальный гимн страны.

Россия подала запрос на использование «Катюши» вместе гимна в январе. Инициативу выдвинула комиссия спортсменов национального олимпийского комитета. Глава комиссии Софья Великая объяснила, что выбор обусловлен тем, что «эту песню любят дети и она знакома международной общественности».

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