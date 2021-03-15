НАВЕРХ

Российских футболистов заподозрили в употреблении допинга

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Фото: Soccerex / CC BY-SA 3.0

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки, сообщила пресс-служба РФС.

«Речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды», — говорится в сообщении.

Один из возможных нарушителей — нападающий «Ростова» Владимир Обухов, сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на письмо ФИФА на имя генсекретаря РФС Александра Алаева. В нем сказано, что допинг-проба 29-летнего спортсмена, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещенного вещества — метандиенона.

Обухов может быть отстранен от футбола на четыре года.

Тема: Россия в допинговом скандале
России запретили использование «Катюши» вместо гимна
Российскую фигуристку дисквалифицировали на десять лет
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
Россия смирилась с антидопинговыми санкциями
смотреть все
Спорт #Футбол
Домострой
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Картина дня
Евросоюз решился на переговоры о закупках «Спутника V»
СМИ узнали, почему Байден отказывается говорить с Зеленским
Китай назло Украине изменил позицию по Крыму
Российских футболистов заподозрили в употреблении допинга
Подробности
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Спортивные победы Lada. ФОТО
•
«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого
•
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Как это работает
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: как увеличить скорость интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Девушка дня
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Обсуждение (0)
Отношения
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

west_nik

Печатают бумагу, под названием доллары в миллиардах для оплаты камикадзе с кастрюлями на головах.

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
Sibnet.Ru