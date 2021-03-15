Российских футболистов заподозрили в употреблении допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки, сообщила пресс-служба РФС.

«Речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды», — говорится в сообщении.

Один из возможных нарушителей — нападающий «Ростова» Владимир Обухов, сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на письмо ФИФА на имя генсекретаря РФС Александра Алаева. В нем сказано, что допинг-проба 29-летнего спортсмена, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещенного вещества — метандиенона.

Обухов может быть отстранен от футбола на четыре года.