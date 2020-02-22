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Полиция обыскала номера российских биатлонистов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Итальянская полиция обыскала номера отелей, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира, сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов РФ Алексей Нуждов.

Обыски прошли в номерах Евгения Гараничева, Александра Логинова и Александра Касперовича. У них изъяли ноутбуки и телефоны, уточнил Нуждов. Обыски прошли ранним утром, когда спортсмены спали.

«Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои», — уточнил Логинов в эфире «Матч ТВ».

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Биатлонист добавил, что у него забрали компьютер, телефон и личные вещи, однако никаких обвинений не предъявляли. Запрос на проведение обыска пришел из Международного союза биатлонистов.

Поводом для обысков стало заявление одного из руководителей союза, попросившего провести проверку в отношении Касперовича и Логинова, российского тренера заподозрили в использовании чужой аккредитации и провозе запрещенных веществ.

Сегодня Гараничев и Логинов, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в Италии.

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