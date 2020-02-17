Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов, ставший чемпионом мира в спринте, завоевал бронзовую награду в гонке преследования в итальянском Антхольце.

Логинов прошел дистанцию за 31 минуту и 39,1 секунды. Гонку выиграл француз Эмильен Жаклен (31 минута и 15,2 секунды, без промахов). Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (плюс 0,4 секунды от победителя, два промаха).

«Логинов ушел на дистанцию первым и лидировал вплоть до последнего огневого рубежа. Можно сказать, что до второго золота чемпионата мира Александру не хватило одного точного выстрела», — говорится в сообщении Союза биатлонистов России.

Результаты других россиян: Евгений Гараничев 34 место, Никита Поршнев 39 место, Матвей Елисеев 55 место.

Логинов выиграл золото в спринте днем ранее. Это первая золотая медаль чемпионатов мира у 28-летнего биатлониста.