Биатлонистке стало стыдно за выплату менее 1 млн

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина призналась, что ей стыдно за выплаты от Удмуртии за олимпийские медали, которые составили менее 1 миллиона рублей.

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Деньги будут выплачены в конце года. Насколько я знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской Республики», — сказала спортсменка на «Матч ТВ».

Биатлонистка отметила, что за одну медаль она получит менее 900 тысяч рублей. Через несколько дней она объяснила свои слова.

«В меня, конечно, вкладываются и Удмуртская Республика, и СБР, но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды Удмуртской республики», — заявила спортсменка в соцстеях.

Она подчеркнула, что для хороших результатов ей приходится в значительной мере вкладываться финансово в подготовку и во многом себя ограничивать.

На Олимпиаде в Пекине Нигматуллина завоевала две медали. В составе сборной России спортсменка стала серебряным призером в женской эстафете, а также бронзовым — в смешанной эстафете.