Рекорд по медалям и «убийство» ребенка: итоги Олимпиады в Пекине

Сборная России побила собственный рекорд по количеству медалей, завоеванному на одной зимней Олимпиаде — 32 награды разного достоинства в Пекине. Но радость омрачает допинг-скандал вокруг юной фигуристки Камилы Валиевой, чуть не ставшей двукратной олимпийской чемпионкой.

Сборная России завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей — всего 32. Это девятое место общекомандного медального зачета. Лидером стала Норвегия: 15 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.

Медальные лидеры

Лидером по олимпийским медалям стали российские лыжники, завоевав в Пекине 11 наград. Это самое большое количество среди всех команд на Олимпиаде-2022. Также российские лыжники побили рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде и превзошли результаты Игр 1998-го и 2018-го годов, где россиянам удалось взять по восемь медалей.

Главная звезда команды — «король лыж» Александр Большунов, он стал первым в истории лыжником, которому удалось завоевать пять медалей в рамках одной Олимпиады. На Играх в Пекине Большунов победил в скиатлоне, эстафете 4 по 10 километров и масс-старте, завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом и бронзовую — в командном спринте.

Фигуристы завоевали шесть медалей, в том числе два золота — в командном турнире и в женском одиночном. Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх, а Александра Трусова впервые в истории приземлила пять четверных в одной программе.

Российские биатлонисты остались без медалей высшей пробы, но показали лучший результат после Ванкувера (Олимпиада-2010). В Пекине они взяли бронзу в смешанной эстафете, серебро в женской и бронзу в мужской. А Эдуард Латыпов завоевал личную бронзу в гонке преследования. Максимум сборная России завоевывала пять медалей, дважды — в 1994 году в Лиллехамере и в 2006 году в Турине.

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала историческую медаль — серебро в соревнованиях смешанных команд стало первым после золотой медали Владимира Белоусова в 1968 году.

Деревянные медали

В Пекине российские спортсмены 12 раз занимали самое обидное, четвертое место и стали лидерами по количеству «деревянных» медалей.

Лидер по количеству «дерева» — биатлонист Максим Цветков, он дважды финишировал четвертым — в индивидуальной гонке и в спринте. В первой гонке от третьего места его отделили 3,8 секунды, в спринте не хватило 1,7 секунды.

Часто от призового места отделяли мгновения и в других видах спорта: конькобежцу Сергею Трофимову не хватило 0,39 секунды на дистанции 5 километров, лыжнице Наталье Непрявой — 0,1 секунды в гонке с раздельным стартом на 10 километров. А четверка шорт-трекистов — Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян — на дистанции 5 километров уступили 0,009 секунды.

#Хоккей Российские хоккеисты проиграли Олимпиаду финнам

Самое обидное четвертое место — у фристайлистки Анастасии Таталиной в слоупстайле. «Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно.

В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк», — заявила спортсменка после соревнований.

А самое трагичное четвертое место на этих Олимпийских играх заняла восходящая звезда мирового фигурного катания Камила Валиева.

Фигуристка была главным фаворитом на победу в личном турнире, но не выдержала накала допинговых разбирательств и к заключительному выступлению у 15-летней спортсменки просто сдали нервы.

«Убийство» Валиевой

Уже 6 февраля одиночница Камила Валиева вывела российскую команду в лидеры командного турнира по фигурному катанию. На следующий день она безупречно откатала произвольную и впервые в истории Олимпийских игр исполнила четверной прыжок.

Команда ждала награждения, но церемонию отложили. СМИ начали писать о слухах про положительную допинг-пробу. 11 февраля Международное агентство тестирования официально подтверждает: в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года (во время чемпионата России) обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Фигуристка добивалась разрешения выступить в личном турнире в Спортивном арбитражном суде (CAS). Слушание состоялось за день до короткой программы, длилось ночью семь часов. Суд принял объяснение, что препарат мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства, которое принимает ее дедушка, а также решил, что ее отстранение привело бы к непоправимым последствиям.

После Международный олимпийский комитет заявил, что результаты Валиевой признают со «звездочкой», а цветочную церемонию и награждение не проведут, если фигуристка попадет в тройку призеров.

Камила Валиева не смогла сдержать слез после проката произвольной программы Фото: © Telegram-канал ОКР

Валиева, несмотря на ошибку в короткой программе, выиграла ее. Но в произвольной все рассыпалось: два падения, ошибки на приземлениях, тяжелое катание и отсутствие блеска в глазах. В произвольной она стала только пятой, в сумме — четвертой. «Зато церемония состоится», — сказала рыдающая фигуристка во время объявления оценок.

«Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», — заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Дело Валиевой» еще не закрыто. Фигуристку ждут разбирательства в CAS, который должен или оправдать ее, или признать виновной в нарушении антидопинговых правил. Подвешенной остается судьба олимпийских медалей в команднике.