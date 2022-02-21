Лыжник отморозил мужское достоинство на Олимпиаде

Финский лыжник Реми Линдхольм пожаловался, что во время марафона на Олимпиаде в Пекине у него замерз половой орган.

«Вы можете догадаться, какая часть тела была немного заморожена, когда я финишировал. Это было одно из худших соревнований, в которых я участвовал. Я просто боролся… Когда после финиша тело начало разогреваться, боль была невыносимой», — цитирует Линдхольм Iltalehti.

Чтобы почувствовать себя лучше, финн положил в трусы грелку. Для спортсмена это не первая подобная ситуация. С такой же проблемой он столкнулся во время этапа Кубка мира в Руке.

Мужской масс-старт на Олимпиаде состоялся 19 февраля. Из-за сильного ветра и мороза (около 16 градусов) было принято решение перенести старт и сократить дистанцию почти вдвое — с 50 до 28,4 километра.

Победителем гонки стал россиянин Александр Большунов, второе место занял Иван Якимушкин. Линдхольм финишировал 28-м. На преодоление трассы финн затратил чуть больше часа и 15 минут.