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Блог Ростелекома
27 января,
чт
, 12:07
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Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022
218
0
27.01.22, 10:11
218
0
Олимпийские деревни в Пекине официально открылись
Олимпийских деревень на зимней Олимпиаде-2020 три — в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине
1582
4
26.01.22, 10:06
1582
4
Участников Олимпиады в Пекине обеспечат презервативами
Организаторы Олимпиады в Пекине раздают презервативы, несмотря на строгие антиковидные правила
2278
2
25.01.22, 22:12
2278
2
Путин провел онлайн-встречу с олимпийцами
Глава государства пожелал спортсменам удачи, подтвердил свое присутствие на церемонии открытия Игр, а также высказался против политизации спорта
2020
0
25.01.22, 20:27
2020
0
Михаил Коляда пропустит Олимпиаду из‑за коронавируса
Фигурист Михаил Коляда не поедет на Олимпийские тесты из-за положительного теста на коронавирус
2853
12
25.01.22, 09:56
2853
12
Украина запретила спортсменам стоять рядом с российскими атлетами
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт предостерег украинских спортсменов от нахождения вблизи российских атлетов на Олимпиаде
3241
1
21.01.22, 09:54
3241
1
Названа стоимость подготовки спортсменов к ОИ-2022
Подготовка спортсменов для Олимпийских игр в Пекине стоила федеральному бюджету более 7 миллиардов рублей
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Voland2
Это они серьёзно? Или они из сколково?
Uynachalnica
Докторские защищены, ученая степень обмыта, теперь и денежки попилить вполне себе законно! А что делать...
west_nik
Исторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.
jeryakob
Конечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.
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18+
Voland2Это они серьёзно? Или они из сколково?
UynachalnicaДокторские защищены, ученая степень обмыта, теперь и денежки попилить вполне себе законно! А что делать...
west_nikИсторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.
jeryakobКонечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.