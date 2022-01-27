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Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022
info.sibnet.ru
218
0
27.01.22, 10:11
218
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Олимпийские деревни в Пекине официально открылись
Олимпийских деревень на зимней Олимпиаде-2020 три — в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине
info.sibnet.ru
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26.01.22, 10:06
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Участников Олимпиады в Пекине обеспечат презервативами
Организаторы Олимпиады в Пекине раздают презервативы, несмотря на строгие антиковидные правила
info.sibnet.ru
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25.01.22, 22:12
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Путин провел онлайн-встречу с олимпийцами
Глава государства пожелал спортсменам удачи, подтвердил свое присутствие на церемонии открытия Игр, а также высказался против политизации спорта
info.sibnet.ru
2020
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25.01.22, 20:27
2020
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Михаил Коляда пропустит Олимпиаду из‑за коронавируса
Фигурист Михаил Коляда не поедет на Олимпийские тесты из-за положительного теста на коронавирус
info.sibnet.ru
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25.01.22, 09:56
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Украина запретила спортсменам стоять рядом с российскими атлетами
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт предостерег украинских спортсменов от нахождения вблизи российских атлетов на Олимпиаде
info.sibnet.ru
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21.01.22, 09:54
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Названа стоимость подготовки спортсменов к ОИ-2022
Подготовка спортсменов для Олимпийских игр в Пекине стоила федеральному бюджету более 7 миллиардов рублей
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Топ комментариев

Voland2

Это они серьёзно? Или они из сколково?

Uynachalnica

Докторские защищены, ученая степень обмыта, теперь и денежки попилить вполне себе законно! А что делать...

west_nik

Исторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.

jeryakob

Конечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.
Sibnet.Ru