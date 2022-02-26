Валиеву и других олимпийцев-медалистов представили к госнаградам

Олимпийские чемпионы Пекина и призеры Игр-2022 представлены к государственным наградам: орденам Александра Невского, Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней — соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине российский лыжник Александр Большунов награжден Орденом Александра Невского.

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристка Камила Валиева удостоена ордена Дружбы. Эту же награду получат олимпийские чемпионы: фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Виктория Синицина и Анна Щербакова, лыжники Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин.

Орденом Почета награждены олимпийский чемпион в командных соревнованиях и серебряный призер в танцах на льду фигурист Никита Кацалапов и олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призер в скиатлоне лыжник Денис Спицов.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получат спортсмены, завоевавшие серебряные медали Олимпийских игр, а также бронзовый призер биатлонист Максим Цветков. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — бронзовые призеры Игр в Пекине.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Пекине завоевали 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Медали победителям командного турнира фигуристов до сих пор не вручены из-за допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой.