НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Валиеву и других олимпийцев-медалистов представили к госнаградам

Источник:
Sibnet.ru
213 0
Фото: © Telegram-канал ОКР

Олимпийские чемпионы Пекина и призеры Игр-2022 представлены к государственным наградам: орденам Александра Невского, Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней — соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине российский лыжник Александр Большунов награжден Орденом Александра Невского.

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристка Камила Валиева удостоена ордена Дружбы. Эту же награду получат олимпийские чемпионы: фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Виктория Синицина и Анна Щербакова, лыжники Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин.

Орденом Почета награждены олимпийский чемпион в командных соревнованиях и серебряный призер в танцах на льду фигурист Никита Кацалапов и олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призер в скиатлоне лыжник Денис Спицов.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получат спортсмены, завоевавшие серебряные медали Олимпийских игр, а также бронзовый призер биатлонист Максим Цветков. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — бронзовые призеры Игр в Пекине.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Пекине завоевали 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Медали победителям командного турнира фигуристов до сих пор не вручены из-за допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой.

Тема: Олимпиада 2022
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Итоги Олимпиады: допинг, падения и медальный рекорд
Испанская фигуристка объяснила попадание допинга на Олимпиаде
Потанин назвал хоккейную сборную лишь проектом «Красной машины»
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
63
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
48
Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»
40
Россия признала суверенитет Донбасса
Sibnet.Ru