Роднина поразилась, что Валиеву считают героем Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госудмы Ирина Роднина отказалась считать российскую фигуристку Камилу Валиеву героем Олимпиады в Пекине.

«Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов», — цитирует Роднину «Чемпионат».

По ее мнению, герой Олимпиады — лыжник Александр Большунов, завоевавший на Играх три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

При этом Роднина выразила надежду, что Валиева продолжит карьеру и будет показывать высокий результат. По словам депутата, сложившаяся ситуация — катастрофа как для спортсменки, так и для фигурного катания и олимпийской команды.

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Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Но ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх в соревнованиях одиночниц.

Фигуристка выиграла короткую программу, но не смогла удержать лидерство и в итоге стала только четвертой. Организаторы не стали приглашать россиянку на показательные выступления.