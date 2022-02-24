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Олимпиада 2022

Испанская фигуристка объяснила попадание допинга на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/laurabarqueroskater

Испанская фигуристка Лаура Баркеро, в чьей крови после выступления на Олимпиаде в Пекине обнаружили запрещенное вещество, объяснила, что допинг в ее организм попал вместе с кремом.

В пробе 20-летней спортсменки от 18 февраля был выявлен запрещенный препарат клостебол, являющийся анаболическим стероидом.

Вещество могло попасть в организм фигуристки через крем, который она использовала для заживления порезов, полученных от лезвий коньков, пишет издание Marca.

На Играх-2022 Баркеро вместе с партнером Марком Цандроном заняли 11 место в парном катании. Дело передадут в антидопинговый отдел CAS для вынесения решения.

Это четвертый положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022. До этого запрещенные вещества нашли в крови у иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки, украинской лыжницы Валентины Каминской и ее соотечественницы, бобслеистки Лидии Гунько. На Играх стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Тест она сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 года.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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