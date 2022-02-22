Потанин назвал хоккейную сборную лишь проектом «Красной машины»

Сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине не смогла показать советский, бодрый хоккей, эта команда — «лишь проект "Красной машины"», такое мнение высказал президент «Норильского никеля» и глава попечительского совета фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

Сборная России по хоккею стала серебряным призером Игр. Команда Алексея Жамнова дошла до финала, но в решающем матче уступила сборной Финляндии со счетом 1:2.

«Мне не понравилась игра команды. Играли сухо — не в наш российский или советский, атакующий, бодрый хоккей. Играли как могли. Всего 13 шайб за шесть матчей, пять из которых были заброшены в ничего не решающем поединке с чехами. Это, конечно, ни о чем. Сам уровень игры меня, как болельщика, радовать не может», — сказал Потанин в интервью «Матч ТВ».

По мнению бизнесмена, сборная была наименее пострадавшей из-за того, что в Пекин не поехали энхаэловцы. Но российская команда недостаточно хорошо проявила себя именно в нападении, и этого не хватило для итогового успеха и завоевания вторых золотых олимпийских медалей подряд.

«Это не "Красная машина". Это пока лишь только проект "Красной машины"», — отметил Потанин.