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Олимпиада 2022
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Олимпиада 2022

Победную трассу Большунова сравнили с перевалом Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпийскую трассу, на которой российский спортсмен Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом, сравнили с Семинским перевалом, находящимся в Республике Алтай.

«Чувствуется дежавю, как будто ты на этих трассах уже бывал. Очень похоже на Семинский перевал… практически все то же самое. И по кондициям снега – тоже сухой, тугой, медленный», – сказали комментаторы во время трансляции.

По высоте Семинский перевал – около 1,7 тыс. метров над уровнем моря, а на олимпиаде самая нижняя точка – 1,639 тыс. метров, и самую высокую – 1,722 тыс. метров, добавили они.


Речь шла о трассе, на которой бежал лыжник Алексей Большунов. Он стал первым в истории спортсменом в этом виде спорта, которому удалось завоевать пять медалей в рамках одной Олимпиады. На Играх в Пекине Большунов победил в скиатлоне, эстафете 4 по 10 километров и масс-старте, завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом и бронзовую — в командном спринте.

Учебно-тренировочный центр «Семинский» был основан в 1986 году для подготовки спортсменов высокой квалификации по лыжным видам спорта (лыжные гонки, биатлон) в условиях среднегорья. Он располагается на высоте 1750-1850 метров над уровнем моря. 

В разные годы здесь проходили подготовку Олимпийские сборные Советского Союза и России по биатлону и лыжным гонкам. Последние годы возобновляется практика тренировки спортсменов российских сборных на этой территории.

Тема: Олимпиада 2022
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mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
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