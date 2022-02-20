Победную трассу Большунова сравнили с перевалом Алтая

Олимпийскую трассу, на которой российский спортсмен Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом, сравнили с Семинским перевалом, находящимся в Республике Алтай.

«Чувствуется дежавю, как будто ты на этих трассах уже бывал. Очень похоже на Семинский перевал… практически все то же самое. И по кондициям снега – тоже сухой, тугой, медленный», – сказали комментаторы во время трансляции.

По высоте Семинский перевал – около 1,7 тыс. метров над уровнем моря, а на олимпиаде самая нижняя точка – 1,639 тыс. метров, и самую высокую – 1,722 тыс. метров, добавили они.

Речь шла о трассе, на которой бежал лыжник Алексей Большунов. Он стал первым в истории спортсменом в этом виде спорта, которому удалось завоевать пять медалей в рамках одной Олимпиады. На Играх в Пекине Большунов победил в скиатлоне, эстафете 4 по 10 километров и масс-старте, завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом и бронзовую — в командном спринте.

Учебно-тренировочный центр «Семинский» был основан в 1986 году для подготовки спортсменов высокой квалификации по лыжным видам спорта (лыжные гонки, биатлон) в условиях среднегорья. Он располагается на высоте 1750-1850 метров над уровнем моря.

В разные годы здесь проходили подготовку Олимпийские сборные Советского Союза и России по биатлону и лыжным гонкам. Последние годы возобновляется практика тренировки спортсменов российских сборных на этой территории.