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Олимпиада 2022

Российские хоккеисты проиграли Олимпиаду финнам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в финале олимпийского турнира со счетом 2:1 и упустила золото Пекина.

Россия активно начала матч и уже на восьмой минуте достигла успеха. После удаления Ханнеса Бьорнинена россияне сумели реализовать численное преимущество и Михаил Григоренко забросил шайбу в ворота финнов. Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу российской команды.

Но уже через четыре минуты после начала второго периода финны сравняли счет. Защитник омского «Авангарда» Вилле Покка набросил от синей линии. Шайба прошла между ног у вратаря Ивана Федотова. Во втором периоде финны активно атаковали. Счет по броскам был 21:14 в пользу Суоми.

В самом начале третьего периода финны вышли вперед. Бьорнинен подставил клюшку под бросок Марко Анттилы, и российский голкипер не сумел остановить шайбу. Все оставшееся время россияне активно атаковали. Федотов неоднократно спасал ворота.

Перед окончанием матча главный тренер Алексей Жамнов вместо вратаря вывел шестого полевого игрока. Но россияне не сумели реализовать численное преимущество — финны оказались удачливее.   


Тема: Олимпиада 2022
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Топ комментариев

pkv84

Ну и что за хайп и нагнетание,он каждый год такой приказ подписывает,абсолютно рутинная процедура.

лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

Saw77

разворовывание страны и нищего народа.......
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