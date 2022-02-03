Зимних олимпийских видов меньше, чем летних, но это не снижает накала страстей и не делает состязания менее красивыми. Зимний спорт высокой пробы — это опасность, точность движений, сила тела и духа на фоне белоснежного, сверкающего снега и льда.

Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине будет представлено 15 видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов наград.

Прыжки с трамплина

Прыжки на лыжах с трамплина — один из шести видов спорта, которые входили в программу всех состоявшихся зимних Олимпийских игр. Размеры трамплинов за годы менялись, в итоге соревнования проходят на нормальном 70-метровом и большом 90-метровом трамплинах.

Все трамплины измеряют мощностью — расстоянием от точки отрыва до средней расчетной точки приземления. Мировой рекорд прыжков с трамплина составляет более 250 метров.

Наблюдение за прыжками лыжников завораживает, даже если смотреть соревнования по телевизору. «Летающие лыжники» разгоняются, отталкиваются, летят и приземляются. Спортсмен должен четко выполнить элементы — судьи оценивают не только длину прыжка, но и стиль исполнения.

«На большом спуске вы можете достичь почти 140 метров, это потрясающие ощущения. Это чувство настолько особенное, что понять его могут только летающие люди. Меня часто спрашивают: что вы чувствуете, когда летите? Это неописуемо», — рассказывал олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Масахико Харада.

Биатлон

Биатлон сочетает в себе спортивную красоту и что-то первобытное. Биатлонист как охотник. Сначала спортсмен быстро бежит на лыжах, а затем должен молниеносно переключиться и, несмотря на высокий пульс, сбитое дыхание, собраться, выстрелить и точно попасть в цель.

Неудивительно, что у этого вида спорта миллионная армия поклонников, следить за своими любимчиками в этом виде спорта особенно волнительно.

«Биатлон – один из тех видов спорта, при которых дыхание задерживается на протяжении всей гонки. Болея за любимого спортсмена, ты переживаешь эйфорию, когда он стреляет пять из пяти. Это нельзя сравнить с чем-то иным», — рассказывала трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина из Словении.

Лыжный фристайл

Фристайл – по сути развлекательный вид спорта, который зародился из шоу на горнолыжных курортах. Один из самых молодых видов в программе зимних Олимпийских игр. Некоторые дисциплины добавились только в Сочи в 2014 году.

«Вид спорта интересный, по-своему опасный, азартный и крайне разнообразный с точки зрения дисциплин. У фристайла очень интересное будущее — он воспринимается как часть молодежной субкультуры», — сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В фристайле несколько дисциплин и в каждой своя «фишка», которая делает этот спорт особенно зрелищным. Например, могул – спуск по бугристому склону. Во время прохождения трассы спортсмен должен совершить два прыжка с трамплинов.

Одни из самых завораживающих дисциплин лыжного фристайла — с трюками в воздухе. Так, в биг-эйре спортсмены прыгают с большого трамплина, выполняя разные элементы в полете. Это опасно, но невероятно красиво.

А слоупстайл предполагает целую серию акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.

Фигурное катание

Фигурное катание стало первым зимним видом спорта олимпийской программы. В 1908 году в Лондоне проходили летние Олимпийские игры, куда и были включены соревнования по фигурному катанию на коньках.

Внешняя красота фигурного катания складывается из многих компонентов — колоссальной физической нагрузки, артистизма и хореографии. Каждый номер фигуриста, одиночного или парного — это маленький спектакль, для которого тщательно подбирается музыка, продумываются костюмы, разрабатывается хореография с включением обязательных для соревнований элементов.

Красоту фигурного катания упоминал в романе «Анна Каренина» писатель Лев Толстой, он часто посещал каток

Российская сборная — самая успешная в истории олимпийского фигурного катания: 29 золотых медалей. А российские одиночницы стали настоящими законодательницами мод в мировом фигурном катании. И в основном это юные девушки, нежные, хрупкие, но виртуозно исполняющие невероятно сложные элементы.

Сноуборд

Сноуборд моложе большинства видов спорта, но это не помешало ему стать яркой частью программы Олимпийских игр. Как и фристайл, это молодежный, экстремальный спорт на высоких скоростях и с большим количеством трюков и акробатики.

Дебют сноуборда на Олимпиаде состоялся в 1998 году – соревнования прошли в гигантском слаломе и хафпайпе. В 2022 году в Пекине дебютируют смешанные командные соревнования в борд-кроссе.

Сноубордисты выполняют практически те же дисциплины, что и фристайлеры, только вместо лыж у них сноуборд. Они делают невероятные трюки в дисциплинах биг-эйр, слоупстайл и хафпайп.

Одна из самых зрелищных дисциплин — слоупстайл. Спортсмен под музыку старается показать максимально креативные и более крутые трюки, чем у соперников.