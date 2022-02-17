Александра Трусовой первой в мире приземлила пять четверных

Российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине впервые в истории женского катания приземлила пять четверных прыжков.

Трусова сделала четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной лутц. Она набрала более 106 баллов за технику и в итоге завоевала серебро.

Трусовой 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Еще одна российская фигуристка, Камила Валиева, стала первой фигуристкой в мире, исполнившей четверной прыжок на Олимпиаде. Но ее рекорды считаются предварительными, пока не будет принято окончательного решения по ее положительной допинг-пробе.