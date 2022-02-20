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Олимпиада 2022
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Олимпиада 2022

Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по хоккею уступила Финляндии в яркой битве за олимпийское золото. «Красная машина» достойно вела игру, создавая опасные моменты у ворот финского вратаря Харри Сятери, но матч закончился со счетом 2:1 в пользу Суоми. После финального сигнала хоккеисты и болельщики не смогли сдержать эмоции...
Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
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лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

velam

"Эффективность санкций скоро увидим" Сколько лет вы уже это тут пишите?
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