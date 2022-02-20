Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии

Сборная России по хоккею уступила Финляндии в яркой битве за олимпийское золото. «Красная машина» достойно вела игру, создавая опасные моменты у ворот финского вратаря Харри Сятери, но матч закончился со счетом 2:1 в пользу Суоми. После финального сигнала хоккеисты и болельщики не смогли сдержать эмоции...
лачиновА когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?
doom33вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))
mosquito__2010Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...
velam"Эффективность санкций скоро увидим" Сколько лет вы уже это тут пишите?