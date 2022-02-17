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Олимпиада 2022

Российский и украинский фристайлисты обнялись на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Cameron Spencer, Getty Images

Российский и украинский фристайлисты Илья Буров и Александр Абраменко обнялись после завершения соревнований по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Буров завоевал бронзовую награду в этой дисциплине, Абраменко — серебро. Победил спортсмен из Китая Ци Гуанпу. Эта награда украинского спортсмена стала первой для страны на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане спортсмены так же тепло приветствовали друг друга и сфотографировались с флагом Украины. Тогда Абраменко стал олимпийским чемпионом, а Буров взял бронзу.

Перед стартом Олимпиады-2022 украинские спортсмены получили рекомендацию от Министерства спорта страны не давать интервью на русском языке. Им также рекомендовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами во время Игр.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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